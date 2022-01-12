Краснодар, , 10:12 — REGNUM В Краснодаре пьяный пассажир напал на таксиста и отнял у него мобильный телефон, подозреваемый в настоящее время задержан. Об этом сообщили в УМВД Краснодара 12 января.

Такси Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Водитель такси ранее обратился в полицию и сообщил о том, что ночью, когда он выполнял заказ, пассажир, находившийся сзади, накинул на его шею веревку и потребовал отдать мобильный телефон. Водитель телефон отдал.

Личность подозреваемого была быстро установлена, предполагаемого грабителя задержали. Мужчина уже имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сам он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения и якобы тайно похитил мобильный телефон, который впоследствии сдал в ломбард за 2,5 тыс. рублей, сообщили «Кубанские новости». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже, сам он отправлен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в нападении на таксиста и угоне его машины.