Хабаровск, , 10:12 — REGNUM Дислоцированные в Хабаровском крае и Амурской области железнодорожные соединения Восточного военного округа (ВВО) в 2021 году получили уникальные двухзвенные вездеходы ДТ-10П семейства «Витязь», способные работать в экстремальных условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Арктический комплекс ПВО «Тор-М2ДТ» Дарья Антонова © ИА REGNUM

пресс-служба ВВО «Вездеход представляет собой сочленённую гусеничную машину, предназначенную для работы в чрезвычайно сложных климатических условиях и условиях экстремальных температур. Он может эксплуатироваться в условиях бездорожья, на сыпучих и зыбких грунтах, снежной целине, лесных дорогах».

Вездеход имеет снаряжённую массу 21 тонну и грузоподъёмность 10 тонн. Крайне низкое давление на грунт (менее 0,22 кг/см2) и полный привод также на гусеницы прицепа позволяют ему с лёгкостью передвигаться по болоту и рыхлому снегу. Он также плавает.

Оригинальная конструкция позволяет устанавливать на корпус вездехода любое дополнительное навесное оборудование, а также топливные цистерны и полноценные жилые блоки. Кабина экипажа, рассчитанная на 4−7 человек, оснащена автономными системами обогрева и вентиляции.

Производство первых вариантов машины было начато в СССР в 80-х годах. Для оснащения арктических бригад Минобороны России был создан бронированный вариант ДТ-10ПМ, успешно испытанный в условиях Крайнего Севера. Шасси вездехода успешно применялось в качестве основы для различных мобильных боевых систем.