Сидней, Австралия, 12 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем во втором круге турнира в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 2 час 42 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.

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