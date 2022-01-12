Ставрополь, , 10:11 — REGNUM Ставропольский край вошел в число 18 субъектов РФ, где в пилотном режиме начнут реализовывать туристическую программу для школьников. Общее число учащихся региона, которых в 2022 году планируют охватить организованным отдыхом за счет бюджета, составит около 2500 человек, сообщили 12 января в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов края.

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«Прогнозное количество детей, которые в рамках проекта смогут участвовать в туристских поездках по территории края, составит порядка 2,5 тыс. человек уже в 2022 году»,— говорится в сообщении минтуризма.

В рамках внедрения нового туристического проекта будут разработаны специальные турпакеты для детей школьного возраста. Предложения по программе интересных и познавательных туристических маршрутов будут даны в ходе совместной работы министерства и туроператоров.

Как запланировало правительство России, стоимость турпоездок школьников должна составить не менее 7 тыс. рублей на каждого учащегося, при этом 5 тыс. рублей будет компенсироваться из федерального бюджета. Всего в России в течение двух лет планируется потратить на школьный туризм 3,5 млрд рублей.

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