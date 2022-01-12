Горно-Алтайск, 12 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в трёхэтажном доме в столице Республики Алтай Горно-Алтайске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в Горно-Алтайске

Возгорание произошло днём 12 января. К моменту прибытия пожарных, дом был полностью охвачен огнём, а некоторым жителям пришлось прыгать из окон. При этом из-за заснеженной дороги, тяжёлая техника огнеборцев не смогла приблизиться к зданию.

«Установлено, что двое граждан получили травмы, госпитализированы в больницу. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре республики.