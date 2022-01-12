Уфа, , 10:12 — REGNUM Ребенок, пострадавший при пожаре в селе Иглино, скончался в больнице в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайной ситуации.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

«Сегодня стало известно о том, что 11-летний ребенок, который пострадал при пожаре 3 января в с. Иглино, скончался в больнице», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в 2022 года в Башкирии произошло 175 пожаров, в результате которых погибли семь человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчина вынес женщину из горящего дома.