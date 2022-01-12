В Башкирии скончался пострадавший в результате пожара ребенок
Уфа, 12 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Ребенок, пострадавший при пожаре в селе Иглино, скончался в больнице в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайной ситуации.
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Дом после пожара
«Сегодня стало известно о том, что 11-летний ребенок, который пострадал при пожаре 3 января в с. Иглино, скончался в больнице», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в 2022 года в Башкирии произошло 175 пожаров, в результате которых погибли семь человек.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчина вынес женщину из горящего дома.