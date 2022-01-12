Абакан, , 10:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 68 носителей коронавируса, выздоровели 169 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В Абакане подтверждено 28 новых случаев COVID-19, в Саяногорске — семь, в Черногорске — восемь, в Абазе — три.

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 573 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Хакасии COVID-19 диагностировали у 48 человек, 11 января — у 56.

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