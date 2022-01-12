Белгород, 12 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Первым ребёнком, родившимся в Белгороде в 2022 году, стал мальчик, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе мэрии.

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные

Родители дали первенцу имя Родислав. Всего в первые десять дней 2022 года в Белгороде родились 188 детей — 92 мальчика и 96 девочек.

Среди новорождённых 74 — первенцы, 76 — вторые дети в семье. У 27 родителей появились третьи дети, в шести семьях — четвёртые, в четырёх родился пятый ребёнок, а в одной семье — шестой.