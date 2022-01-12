Туапсинский район, Краснодарский край, 12 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Двоих «черных лесорубов» задержали полицейские в Туапсинском районе Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Лесоруб

Полицейские получили информацию о том, что на территории Георгиевского участкового лесничества производится незаконная рубка деревьев. На месте были задержаны двое мужчин, 46-летний житель Апшеронского района и 41-летний житель соседней Адыгеи. По данным полиции они, не имея разрешительных документов, спилили дубы в особо охраняемой природной зоне, ущерб оценивается в сумму более 12 миллионов рублей. Незаконно добытую древесину, а также технику у задержанных изъяли полицейские.

Следственным подразделением ОМВД России по Туапсинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году «черные лесорубы» вырубили 2,2 тыс. кубометров деревьев, ущерб составил 260 млн рублей.