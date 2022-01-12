Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чебоксарах началась подготовка к Крещению и определены места для купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам совещания вице-мэра Владимира Филиппова с руководителями коммунальных предприятий.

Подготовка к крещенским купаниям Cap.ru

На Волге в Чебоксарах в районе Свято-Троицкого мужского монастыря подготовят четыре купели. Также на реке иордани оборудуют на Казанской набережной и в посёлке Сосновка. Кроме того, совершить омовение можно будет в купелях при храме Новомучеников и Исповедников Российских, по улице Воеводы Буртаса и возле Спасо-Преображенского женского монастыря. Таким образом, планируется подготовить девять мест массовых крещенских купаний.

В администрации сообщают, что в ближайшие дни на Волге начнётся монтаж деревянных пешеходных трапов, установка кабинок для переодевания, скамеек, урн, биотуалетов. МЧС предоставит палатки с обогревом.

На время Крещения на каждом объекте будет организовано дежурство полиции, чиновников, спасателей и врачей. Также предусмотрена продажа горячего чая и выпечки.

«Работа общественного транспорта 18 и 19 января продлеваться не будет — автобусы и троллейбусы будут ходить по графику буднего дня», — предупреждают в мэрии.

Как разместят купели на Волге в Чебоксарах Cap.ru

По данным управления МЧС, на Волге в Чебоксарах в районе Залива толщина льда составляет 30 — 35 см, речного порта — 25 — 30 см, в микрорайоне Заовражное и в районе посёлка Сюктерка — 23 — 26 см.