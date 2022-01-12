Париж, 12 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Во Франции за сутки подтвердили 368 149 новых случаев заражения коронавирусом, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Штамм «Омикрон» продолжает заражать жителей Франции. 368 149 человек дали положительный результат на коронавирус, что является рекордом с начала пандемии.

Кроме того, 23 371 человек во Франции госпитализирован из-за COVID-19.

В больницах зарегистрировано 270 новых случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 98 847 жителей Франции.

Во Франции продолжается кампания по вакцинации. Полную вакцинацию от коронавируса во Франции прошли 52 089 836 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции будет зафиксирован новый максимум суточного числа новых заражений коронавирусом, превышающий 350 тыс. случаев.