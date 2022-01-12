Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. На главную ёлку, установленную на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, жители и гости города смогут посмотреть до 25 января. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Новогодняя ёлка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

«Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем. Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение», — написал вице-губернатор.

Убрать с площади главный символ Нового года планировали 16 января. Однако после неоднократного обращения граждан дата была перенесена на девять дней.

Напомним, местом рождения ели стал Приозерский район Ленинградской области. В этом году её украсили в ретро-стиле с использованием многочисленных фонариков и гирлянд. Учитывая, что дерево было установлено на Дворцовой 8 декабря, в общей сложности оно простоит полтора месяца.