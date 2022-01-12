Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области из-за разлива нефтепродуктов поврежден земельный участок сельхозназначения. Ущерб окружающей среде оценили в 1,1 млн рублей. Компенсация взыскана через суд с сорочинской организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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По данным ведомства, при транспортировке отходов нефтесодержащих продуктов произошел их разлив на сельхозугодье площадью 191 квадратный метр. Это привело к порче земли. Участок стал непригоден для использования по целевому назначению.

Прокуратура потребовала в судебном порядке взыскать с компании, организовавшей транспортировку нефтепродуктов, 1,1 млн рублей. Суд удовлетворил требование.

Ранее уголовной ответственности за порчу земли был привлечен работник Сорочинской коммунальной службы.