Бишкек, , 10:03 — REGNUM Первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены на территории Киргизии. Об этом 12 января сообщил оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«В Национальном центре фтизиатрии провели секвенирование по определению штамма коронавируса. Пробы были взяты в начале января среди госпитализированных в Республиканской инфекционной больнице и у двоих зафиксирован омикрон-штамм», — говорится в сообщении.

При этом, по данным киргизского минздрава, за последние 24 часа в стране были выявлены 465 новых носителей коронавируса, в результате чего их общее число достигло 186 878.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что в отличие от разновидности коронавируса «Дельта», «Омикрон» реже вызывает тяжёлое течение COVID-19.