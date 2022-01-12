12 января 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM «Ак Барс» одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Игроки команды «Ак Барс» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб команды СКА перед началом матча с командой «Ак Барс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Ларс Юханссон, игрок команды «Ак Барс» Кирилл Панюков и игрок команды СКА Никита Камалов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Ак Барс» Пер Линдхольм и игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Ак Барса» отличились Пер Линдхольм, Никита Дыняк, победную шайбу в пустые ворота забил Джордан Уил. Никита Гусев принёс хозяев льда одно очко, забив шайбу на 9-й минуте матча.

Игрок команды «Ак Барс» Илья Сафонов и игрок команды СКА Оскар Фантенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Ак Барс» Артем Галимов и Никита Дыняк радуются забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Евгений Кетов и игрок команды «Ак Барс» Дмитрий Воронков Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня нам игра удалась. Пропустить в Питере одну шайбу — это здорово. Забили, повели в счете — здесь это очень важно — и довели до победы», — отметил после игры главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков, игрок команды «Ак Барс» Марк Янчевский, игрок команды СКА Антон Бурдасов Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг с командой Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Ак Барс» Марк Янчевский, игрок команды СКА Владислав Цицюра Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Даниил Пыленков и игрок команды «Ак Барс» Дмитрий Воронков Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Ак Барс» Кирилл Адамчук и игрок команды СКА Микко Лехтонен Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА потерпел первое поражение при Романе Ротенберге, который сменил на посту главного тренера Валерия Брагина 4 января.

Игроки команды «Ак Барс» радуются победе Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Ак Барс» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Ак Барс» Джордан Уил и Александр Бурмистров, игрок команды СКА Никита Гусе Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Ак Барс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

0:1 Линдхольм (Уил), 03:13

1:1 Гусев (Воробьев, Моисеев), 08:43

1:2 Дыняк (Галимов, Рукавишников), 19:11

1:3 Уил, 59:28 ПВ

Статистика матча:

Броски: 36−42

Броски в створ: 13−17

Вбрасывания: 22−34

Блокированные броски: 13−14

Силовые приемы: 8−24

Штраф: 2−4

Вратари: Юханссон — Бобков

Главные судьи: 39. Сергеев Александр, 42. Юдаков Сергей

Линейные судьи: 46. Стрельцов Евгений, 55. Шишло Дмитрий

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