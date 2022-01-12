Санкт-Петербург,
12 января 2022, 10:17 — REGNUM «Ак Барс» одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Игроки команды «Ак Барс» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА перед началом матча с командой «Ак Барс»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон, игрок команды «Ак Барс» Кирилл Панюков и игрок команды СКА Никита Камалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Ак Барс» Пер Линдхольм и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс»
Дарья Драй © ИА REGNUM
В составе «Ак Барса» отличились Пер Линдхольм, Никита Дыняк, победную шайбу в пустые ворота забил Джордан Уил. Никита Гусев принёс хозяев льда одно очко, забив шайбу на 9-й минуте матча.
Игрок команды «Ак Барс» Илья Сафонов и игрок команды СКА Оскар Фантенберг
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Ак Барс» Артем Галимов и Никита Дыняк радуются забитой шайбе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Евгений Кетов и игрок команды «Ак Барс» Дмитрий Воронков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Сегодня нам игра удалась. Пропустить в Питере одну шайбу — это здорово. Забили, повели в счете — здесь это очень важно — и довели до победы», — отметил после игры главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков, игрок команды «Ак Барс» Марк Янчевский, игрок команды СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг с командой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Ак Барс» Марк Янчевский, игрок команды СКА Владислав Цицюра
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Даниил Пыленков и игрок команды «Ак Барс» Дмитрий Воронков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Ак Барс» Кирилл Адамчук и игрок команды СКА Микко Лехтонен
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА потерпел первое поражение при Романе Ротенберге, который сменил на посту главного тренера Валерия Брагина 4 января.
Игроки команды «Ак Барс» радуются победе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Ак Барс» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Ак Барс» Джордан Уил и Александр Бурмистров, игрок команды СКА Никита Гусе
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — «Ак Барс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
0:1 Линдхольм (Уил), 03:13
1:1 Гусев (Воробьев, Моисеев), 08:43
1:2 Дыняк (Галимов, Рукавишников), 19:11
1:3 Уил, 59:28 ПВ
Статистика матча:
Броски: 36−42
Броски в створ: 13−17
Вбрасывания: 22−34
Блокированные броски: 13−14
Силовые приемы: 8−24
Штраф: 2−4
Вратари: Юханссон — Бобков
Главные судьи: 39. Сергеев Александр, 42. Юдаков Сергей
Линейные судьи: 46. Стрельцов Евгений, 55. Шишло Дмитрий
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