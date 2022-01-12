Аделаида, Австралия, 12 января, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Италии Джанлукой Маджером во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

si.robi Карен Хачанов

Хачанов 13 раз подал навылет, допустил одну двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.