Тосно, Ленинградская область, , 10:08 — REGNUM Броски в снег, толчки, подножки и насмешки из-за отсутствие родителей у девочки-сироты — этими действиями школьников Никольского городского поселения Ленинградской области заинтересовался Следственный комитет. Начата доследственная проверка, сообщили 12 января в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Девочка (сс) Jordan McDonald

О том, что круглая сирота стала жертвой издевательств одноклассников, стало известно случайно. Жители многоэтажного дома увидели из окна, как группа школьников — пять мальчиков-подростков и девочка, идут по улице. В какой-то момент ребята догоняют школьницу и начинают ее толкать, кидать в снег, выкрикивать неприятные слова, в том числе смеяться над тем, что у ребенка нет матери, и ее никто не защитит. Всё это было заснято на камеру мобильного телефона и выложено в интернет. А мальчишек отогнали от девочки угрозой вызвать полицию.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области инициирована доследственная проверка и осуществлен выезд на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники события.

«В ходе проверки следственным органном, в том числе, будет дана оценка деятельности органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Вместе с СК инициировала проверку и региональная прокуратура. Ведомство даст оценку органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Также по данному факту следственным отделом СУ СК России по городу Тосно начата процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль городской прокуратуры», — добавили в прокуратуре.

Добавим, что не оставила без внимания произошедшее и уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, которая также начала проверку.

«Подобное поведение детей — абсолютная дикость, это недопустимо. Обязательно разберемся, что произошло, кто и за что здесь несет ответственность», — подчеркнула детский омбудсмен.