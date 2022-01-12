Екатериновский район, Саратовская область, , 10:27 — REGNUM В деревне Малая Екатериновка Екатерининского района Саратовской области устанавливают обстоятельства отравления угарным газом семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Предварительной причиной отравления названа неисправность дымохода газового котла частного домовладения, сообщает региональная прокуратура.

Газовая колонка Teplohot63.ru

Инцидент произошел 11 января. Все члены семьи почувствовали ухудшение самочувствия, при этом младший ребенок потерял сознание. Ночью бригада скорой помощи госпитализировала мужчину и женщину, а также их 4-летнего и 11-летнего сыновей.

Следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили, что в помещении кухни имеется газовая колонка и вытяжная труба. В момент ухудшения самочувствия проживающих газовая колонка в доме была включена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 3 апреля 2021 года в селе Приволжское Марксовского района семье из пяти человек, проживающей в частном доме, потребовалась помощь врачей. Три девочки в возрасте двух, шести и 11 лет пожаловались матери на ухудшение самочувствия.

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