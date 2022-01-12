Нур-Султан, 12 января 2022, 10:00 — REGNUM Власти Казахстана усилили контроль за незаконным выводом денег из республики. Соответствующее решение приняли Национальный банк Казахстана, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, сообщил глава Нацбанка республики Ерболат Досаев.
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По его словам, в соответствии с документом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций.
Кроме того, был утвержден перечень трансграничных операций, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу. В случае нарушений требований, подобные операции будут оперативно приостанавливаться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк республики принял решение о возобновлении с 12 января торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, а также обменных валютных операций в банках страны.
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