Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM Власти Казахстана усилили контроль за незаконным выводом денег из республики. Соответствующее решение приняли Национальный банк Казахстана, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, сообщил глава Нацбанка республики Ерболат Досаев.

Нацбанк Казахстана Nb.kz

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По его словам, в соответствии с документом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций.

Кроме того, был утвержден перечень трансграничных операций, которые подлежат усиленному финансовому мониторингу. В случае нарушений требований, подобные операции будут оперативно приостанавливаться.

«Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», — подчеркнул Досаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк республики принял решение о возобновлении с 12 января торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, а также обменных валютных операций в банках страны.

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