Хабаровск, 12 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Хабаровском крае запланировано расселение почти 63 тыс. кв. метров аварийной жилплощади, в новые квартиры переедут более 3,8 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

condesign Ветхое жилье

Читайте также: На Колыме новоселье справят более 250 семей из аварийного и ветхого жилья

На начало года новоселье справили 1283 человека, проживавших в аварийном фонде площадью 20,9 тыс. кв. метров.

Аварийные дома расселяются путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке, предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда и строительства новых домов.

В рамках реализации адресной программы предусмотрено строительство многоквартирных домов в 11 муниципальных образованиях. Таким образом планируется расселить свыше 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья — ключи от 60 новых квартир получили жители посёлков Уптар и Транспортный. В 2021 году в городском поселке Сокол завершили ремонт двух домов.