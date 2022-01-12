Омск, 12 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о покушении на изнасилование школьницы завершено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в следственном управлении СКР по Омской области.

Цитата из х/ф «Груз 200». Реж. Алексей Балабанов. 2007. Россия Жертва насильника

42-летний мужчина обвиняется в развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ) и покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

По данным следствия, вечером 4 ноября полицейский, находясь на дежурстве, прибыл по сообщению о краже к дому на улице 2-й Трамвайной в Омске. Он вошёл в подъезд и увидел на лестничной площадке мужчину, удерживавшего полураздетую девочку-подростка.

Страж порядка доставил злоумышленника в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина — гражданин одной из бывших союзных республик. В течение месяца он переписывался на интимные темы в интернете с 14-летней девочкой. Затем злоумышленник назначил девочке встречу, заманил её в подъезд и пытался изнасиловать.

Мужчина был заключён под стражу. Он не признал вину, заявив, что потерпевшая якобы сама проявила инициативу. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах пожилого мужчину признали виновным в изнасиловании девушки.

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