Курск, 12 января 2022, 09:59 — REGNUM В Курской области беременным женщинам, которые с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года привились от коронавируса, будут единовременно выплачивать по пять тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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По данным оперштаба, прививки от коронавируса уже сделали 570 беременных.
Также женщинам вместе с единовременной выплатой выдают сертификаты на скидку в магазин курского производителя детских товаров.