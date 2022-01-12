Курск, , 09:59 — REGNUM В Курской области беременным женщинам, которые с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года привились от коронавируса, будут единовременно выплачивать по пять тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Беременность

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По данным оперштаба, прививки от коронавируса уже сделали 570 беременных.

«Крайне важно сейчас прививаться и ревакцинироваться, чтобы не допустить заболеваемости новым штаммом «омикрон». Беременные женщины находятся в группе риска, мы уже знаем два тяжёлых случая, когда пациентки находились на ЭКМО, поэтому позаботьтесь, пожалуйста, о себе и ребёнке», — прокомментировал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Также женщинам вместе с единовременной выплатой выдают сертификаты на скидку в магазин курского производителя детских товаров.