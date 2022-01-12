Варшава, , 09:56 — REGNUM К началу содержательного диалога призвала Армению и Азербайджан Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 12 января заявил пресс-секретарь действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, второй секретарь постпредства Польши при организации Бартош Кемпински, его слова приводит агентство «Арменпресс».

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

"Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу для решения спора вокруг Нагорного Карабаха», — сказал он.

Также Кемпински добавил, что Польша, в качестве действующего председателя ОБСЕ, собирается вести работу с партнерами для обновления и укрепления своих усилий «по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе».

Кроме того, польский представитель отметил, что поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры по ситуации в Казахстане и обсудили деятельность миротворческих сил ОДКБ на территории этой страны