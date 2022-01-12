Варшава, 12 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. К началу содержательного диалога призвала Армению и Азербайджан Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 12 января заявил пресс-секретарь действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, второй секретарь постпредства Польши при организации Бартош Кемпински, его слова приводит агентство «Арменпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

"Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу для решения спора вокруг Нагорного Карабаха», — сказал он.

Также Кемпински добавил, что Польша, в качестве действующего председателя ОБСЕ, собирается вести работу с партнерами для обновления и укрепления своих усилий «по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе».

Кроме того, польский представитель отметил, что поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикянпровели телефонные переговоры по ситуации в Казахстане и обсудили деятельность миротворческих сил ОДКБ на территории этой страны