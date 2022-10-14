Уфа, 12 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Изменения в закон Башкирии о регулировании земельных отношений в связи с гаражной амнистией намерены внести в республике. Об этом 12 января сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гараж

Соответствующий проект закона депутаты республиканского государственного собрания намерены рассмотреть в первом чтении в конце января.

«Законопроект призван обеспечить реализацию на территории республики так называемой гаражной амнистии. Документом создаются правовые условия для оформления прав граждан на земельные участки, на которых расположены гаражи. С этой целью правительство Республики Башкортостан наделяется рядом полномочий. В частности, правительство будет устанавливать порядок определения платы за использование земельных участков для возведения гаражей и определять категории граждан, имеющих право на бесплатное использование земли для этих целей. Органы местного самоуправления должны будут информировать жителей республики о порядке оформления ими права на гаражи и земельные участки под ними путем размещения информации на своих официальных сайтах и консультирования граждан», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Гаражная амнистия действует в России с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года. Она касается как капитальных гаражей, так и некапитальных металлических гаражей, которые были построены гаражно-строительными кооперативами до введения Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года). При этом «ракушки» под действие амнистии не попадают.