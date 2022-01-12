Ярославль, , 09:59 — REGNUM В Ярославской области на Юго-Западной окружной дороге бензовоз «МАН» столкнулся с «МАЗом». От столкновения из прицепа «МАЗа» на проезжавшую мимо «Газель» высыпались бетонные плиты. Об этом сообщает пресс-служба управление МВД России по Ярославской области.

Бензовоз после аварии ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба»

Авария произошла в 12:25 11 января неподалеку от Чурилковского кладбища. В результате ДТП с травмами в больницу был доставлен 35-летний водитель бензовоза. 60-летний водитель «МАЗа» и 42-летний водитель «Газели» не пострадали.