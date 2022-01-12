Чита, 12 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За 2021 год читателями забайкальской краевой библиотеки имени А.С. Пушкина стали ещё более 13 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона со ссылкой на слова руководителя данного учреждения Елены Сивцовой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

«Количество наших читателей заметно возросло. Это связано с увеличением поступления новых изданий, а также потребностью чтения в условиях изоляции и болезни. Число посещений увеличилось на 44 процента по отношению к 2020 году», — отметила Елена Сивцова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты забайкальской краевой библиотеки имени А.С. Пушкина назвали книги, которые вошли в рейтинг самых читаемых изданий в крае.

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