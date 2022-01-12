Биробиджан, , 10:08 — REGNUM Еврейская автономия нуждается в решении проблемы загруженности железнодорожных переездов и создании пассажирского терминала на мосту из села Нижнеленинское в провинцию Тунцзян (Китай). Об этом заявил глава региона Ростислав Гольдштейн во время торжественной церемонии представления нового начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За прошлый год услугами пригородного сообщения в регионе воспользовались более 732 тысяч пассажиров. Уверен, что их может быть гораздо больше, если перевозчик АО «Экспресс Приморья» подкрепит свою надежность комфортом и заменит имеющийся подвижной парк в своем составе более современным — о чем мы уже говорили и переговоры достигли результата. В свою очередь регион исполняет все взятые на себя обязательства по возмещению компании потерь доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Он также подчеркнул, что жители Биробиджана с нетерпением ждут капитального ремонта железнодорожного вокзала и решения проблемы загруженности железнодорожных переездов. По мнению губернатора, ситуация обостриться в связи с увеличением грузопотока из-за открытия в регионе трансграничного моста в Китай.

«В наступающем году строительство железнодорожного пункта пропуска завершится. Пользуясь случаем, прошу Вас, уважаемый Евгений Владимирович, рассмотреть возможность включить в инвестиционную программу РЖД проектирование и строительство в Нижнеленинском ещё и пассажирского терминала. Министерство транспорта Российской Федерации ещё в январе прошлого года признало организацию пассажирского сообщения с КНР через железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян целесообразным, учитывая туристические возможности не только Еврейской автономной области, но и наших ближайших соседей — Хабаровского края, Амурской области», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Еврейской АО назвал срок запуска движения по мосту из села Нижнеленинское в провинцию Тунцзян (Китай) Китай. По его словам, он будет открыт не позже августа 2022 года.