Глава Еврейской АО попросил оснастить мост в Китай пассажирским терминалом
Биробиджан, 12 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Еврейская автономия нуждается в решении проблемы загруженности железнодорожных переездов и создании пассажирского терминала на мосту из села Нижнеленинское в провинцию Тунцзян (Китай). Об этом заявил глава региона Ростислав Гольдштейн во время торжественной церемонии представления нового начальника Дальневосточной железной дороги Евгения Вейде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.
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Он также подчеркнул, что жители Биробиджана с нетерпением ждут капитального ремонта железнодорожного вокзала и решения проблемы загруженности железнодорожных переездов. По мнению губернатора, ситуация обостриться в связи с увеличением грузопотока из-за открытия в регионе трансграничного моста в Китай.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Еврейской АО назвал срок запуска движения по мосту из села Нижнеленинское в провинцию Тунцзян (Китай) Китай. По его словам, он будет открыт не позже августа 2022 года.