Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Второй этап расселения аварийных домов посёлка Берлин начался в Комсомольске-на-Амуре — работа ведётся по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В 2021 году завершился первый этап расселения поселка. Для этого Комсомольску-на-Амуре безвозмездно передали 39 однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне «Дружба».

"На реализацию второго этапа расселения правительство края выделило администрации города дотацию в 100 млн рублей. На эти деньги муниципалитет купил на аукционе 30 квартир в новом доме №33 в микрорайоне «Дружба». Сейчас администрация регистрирует права на эти квартиры. С гражданами скоро заключат договоры социального найма и мены. Ведется проработка третьего этапа расселения», — пояснили в министерстве ЖКХ края.

В поселке Берлин 13 многоквартирных малоэтажных сборно-щитовых домов, которые строили в 1987—1989 годах для строителей ТЭЦ-3. Летом 2020 года их признали аварийными. Главной причиной этого стала токсичность асбеста, который входит в состав стен. Однако в действующую адресную программу Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда эти строения не попали. В прошлом году Михаил Дегтярев принял решение — оказать содействие администрации Комсомольска-на-Амуре и выделить средства на расселение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане и посёлке Сокол готовят комфортабельное жильё для жителей двух неперспективных населённых пунктов Колымы.