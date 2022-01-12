Москва, , 09:51 — REGNUM Три тела найдены на месте пожара в Новой Москве. Об этом сообщает 12 января РЕН ТВ.

Пожар hansbenn

ЧП произошло в Щаповском поселении Троицкого и Новомосковского административного округа столицы. После тушения пожара в бытовке найдены три тела. Подробности пока выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее шести человек погибли при пожаре в доме для престарелых в Болгарии. В учреждении находились не менее 60 пожилых людей во время пожара. Большую часть из них удалось эвакуировать.