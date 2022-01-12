Волгоград, , 09:54 — REGNUM Снег с порывистым ветром прогнозируется 12 января в Волгоградской области. Метеопредупреждение опубликовали в региональном управлении МЧС.

Метель © ИА REGNUM

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По данным синоптиков, до конца суток 12 января на территории области ожидается очень сильный снег, метель, усиление юго-восточного ветра с порывами 15−18м/с.

Осадки от небольших до умеренных сохранятся вплоть до 14 января.