Чита, 12 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Почти 700 работников библиотек Забайкальского края прошли обучение разного уровня в 2021 году — об этом в ходе годового отчета рассказала руководитель забайкальской краевой библиотеки имени А.С. Пушкина Елена Сивцова. Её слова цитирует пресс-служба министерства культуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Библиотека

«Библиотека осуществляла сопровождение процесса обучения специалистов библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Обучено 187 специалистов в семи федеральных центрах непрерывного образования, 10 специалистов в Финансовом университете при правительстве РФ по программе финансовой грамотности, 65 муниципальных библиотекарей обучились технологиям работы в автоматизированных системах АБИС и ИРБИС», — отметила руководитель учреждения.

По словам Елены Сивцовой, повысили свою компетенцию в ходе обучающих мероприятий различного уровня 692 работника общедоступных библиотек, что составляет почти 50 процентов от общего количества специалистов библиотечной сферы Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура» библиотека села Кункур Агинского района Забайкалья стала модельной.

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