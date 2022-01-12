Улан-Удэ, , 09:47 — REGNUM В Бурятии число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 2506. За минувшие сутки скончались ещё шесть человек, двое из которых были младше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечится 751 пациент, состояние 604 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находится 131 тяжёлый больной, 75 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1130 коек: занято — 751, свободно — 379 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,5%», — отметили в оперштабе.

На амбулаторном лечении на дому, по данным на 12 января, находятся ещё 1789 носителей коронавируса.