Тайбэй, , 09:47 — REGNUM Часть обломков истребителя F-16V, который 11 января разился у западного побережья Тайваня, нашли спасательные отряды. Об этом 12 января сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

Американский легкий однодвигательный истребитель F-16V

При этом о судьбе 28-летнего пилота истребителя все еще ничего не известно. Летчик не посылал сигнал тревоги и также не данных о том, смог ли он катапультироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне командование Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня приостановило все полёты истребителей F-16 после катастрофы, произошедшей с одним из них

Отметим, 11 января во второй половине дня истребитель F-16V пропал с экранов радаров во время группового тренировочного полета, связь с пилотом была потеряна через 30 минут после его взлета с авиабазы.