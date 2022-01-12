Калуга, , 09:54 — REGNUM В Калужской области продолжается вакцинация населения против COVID-19. В область поступило 684 тыс. 867 комплектов вакцины. По состоянию на 11 января привито 571 тыс. 009 человек (87,8% от плана), полностью прошли вакцинацию — 544 тыс. 528 (83,7% от плана). Повторно вакцинированы 63 тыс. 873 человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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В 47 стационарных и 17 мобильных пунктах вакцина имеется в достаточном количестве. 74 мобильные прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы на предприятиях, а также маломобильных граждан и лиц старше 60 лет — на дому. В Барятинском, Боровском, Жуковском, Медынском, Перемышльском, Бабынинском, Спас-Деменском, Думиничском, Козельском, Мещовском, Сухиничском районах план вакцинации выполнен. Низкий охват вакцинации (менее 87%) отмечается в Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Хвастовичском районах, Калуге и Обнинске.

За нарушение масочного режима на транспорте, в торгово-развлекательных центрах и на объектах общественного питания в регионе наложено 6 тыс. 740 административных взысканий, за нарушение режима текущей дезинфекции на транспорте 614 штрафов. Всего проведено 12 тыс. 462 проверки. Заместитель губернатора области Константин Горобцов отметил, что обстановка по распространению коронавирусной инфекции в регионе остается стабильной и не требует введения дополнительных ограничительных мер. Вместе с тем, по его мнению, необходимо активно продолжать работу по вакцинации населения.

«Учитывая, что могут возникнуть сложности с другими штаммами коронавируса, важно до населения продолжать доводить информацию о необходимости скорейшей вакцинации», — подчеркнул заместитель калужского губернатора.

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