Чебоксары, 12 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Чебоксарах пожилого мужчину признали виновным в изнасиловании девушки, с которой он познакомился в интернете под видом молодого человека и обманом попал в её квартиру. Пенсионер получил шесть колонии, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Приговор выслушал 64-летний житель Чебоксар. По данным следствия, он познакомился с 23-летней пострадавшей в одной из социальных сетей, где вёл с ней переписку под видом молодого человека и договорился о встрече вечером 5 июля 2021 года.

Правоохранители установили, что он приехал домой к девушке с букетом цветов, сообщив, что их якобы передал его племянник и попросил дождаться его у неё в квартире. В управлении считают, что он сначала убедил пострадавшую, что именно с его племянником пострадавшая общалась в сети.

«Через некоторое время мужчина признался девушке, что это он вёл с ней переписку, и никакого молодого человека не существует, а когда она отказалась продолжать общение, напал и вступил с ней в насильственную половую связь», — говорят в ведомстве.

Правоохранители отмечают, что мужчина вину не признал. Фигуранта уголовного дела арестовали.

Суд признал чебоксарца виновным в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных сексуальных действиях (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Он получил шест лет колонии общего режима. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении 46-летнего рецидивиста, которого обвинили в попытке изнасилования 21-летней девушки. Горожанке удалось отбиться от нападавшего.

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