Абакан, , 09:46 — REGNUM Системы оповещения населения в Хакасии проверят дважды, сообщили ИА REGNUM 12 января в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Громкоговорители

В 2022 году в Хакасии традиционно пройдут контрольные проверки систем оповещения населения. Глава региона Валентин Коновалов утвердил соответствующий график.

Комплексные и муниципальные проверки пройдут 2 марта и 5 октября. В рамках мероприятий включат электросирены. Будет осуществлён перехват теле‑ и радиоканалов.

Напомним, проверки систем оповещения должны проводиться не реже одного раза в год.

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