* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:43 — REGNUM Ввиду продолжающейся напряженности на границе с Пакистаном командир 1-й бригады пограничных войск талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил, что новые войска будут отправлены на Линию Дюранда.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Санаулла Сангин, командир первой пограничной бригады талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Афганистана, объявил, что для защиты от агрессоров на 32 новых контрольно-пропускных пункта вдоль Линии Дюранда, в регионах «Бенши», «Чирголь», «Баташ» и «Баррикот», будут отправлены новые силы.

Выступая против одностороннего строительства Пакистаном пограничного забора, он заявил: «Никто по обе стороны Линии Дюранда не позволит никому создать колючую проволоку между нами и разделить наш народ. Мы этого совершенно не приемлем. Мы не признавали эту линию, не признаем и не будем этого делать».

Абдул Сабур Абу Джанех, командир 201-го подразделения «Халид бин Валид», также заявил, что страны-соседи, у которых есть проблемы с формальными и неформальными границами, должны решить их путем переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В первую очередь для нас очень важна религия, во вторую — защита своей земли, которая является обязательной по исламским нормам. Если с какими-то странами существует конфликт, он должен решаться через диалог», — подчеркнул он.