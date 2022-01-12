Париж, , 09:43 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания страны заявил, что «нормандский формат» возвращен в рабочее состояние, сообщает LCP.

Переговоры в «нормандском формате» Kremlin.ru

По его словам, на столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, а также отвод тяжелого вооружения.

«Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал», — заявил глава МИД Франции.

Напомним, «нормандский формат» — это группа руководителей четырех стран, а именно России, Украины, Германии и Франции по урегулированию ситуации на Украине.