Чита, 12 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Специалисты забайкальской краевой библиотеки имени А.С. Пушкина назвали книги, которые вошли в рейтинг самых читаемых изданий в крае. Подробности сообщили в пресс-службе министерства культуры забайкальского края. Среди отечественных авторов особенно востребованными стали произведения — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Идиот» Фёдора Достоевского, «Мы» Евгения Замятина, «Манюня» Наринэ Абгарян, «Лавр» Евгения Водолазкина, «Цыганка» Дины Рубиной, «Часодеи» Натальи Щербы, «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Голубые ангелы» Чингиза Абдуллаева, «Бросок кобры» Николая Леонова.

Kaluga-music.ru Иллюстрация к произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»,

В список зарубежных произведений вошли — «Страна вина» Мо Янь, «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга, «Призрак оперы» Гастона Леру, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по Фарингейту» Рея Бредберри, «Записки кошачьего города» Лао Шэ, «Питер Пен» Джеймса Барри, «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса, «Полианна» Элинор Портер.

Также, по словам библиотекарей, большой популярностью пользовались труды учёных: Алексея Окладникова, Дмитрия Менделеева, Ивана Мичурина, Николая Бердяева, Алексея Лосева, Василия Розанова, Павла Флоренского и литература по технике, философии, психологии и юриспруденции.

«Кроме того, наших гостей интересовали издания о живописи, ноты для фортепиано, вальсы и пьесы Шопена. В последние месяцы вырос спрос на грампластинки», — рассказали в библиотеке.

Специалисты учреждения добавили, что за 2021 год из фондов библиотеки читатели взяли на дом более 400 тысяч книг, журналов и монографий, что почти на 47 тысяч больше чем в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги 2021 года в сфере литературы подвели на литературно-музыкальном вечере «ЛитPROдвижение» в забайкальской краевой филармонии имени О.Л.Лундстрема. Главным событием вечера стало награждение лауреата общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева забайкальской писательницы Нины Коледневой. Писательница стала лауреатом в номинации «Проза для детей» с произведением «Золотая нить».

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