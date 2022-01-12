Владивосток, 12 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Первый в наступившем году рейд по борьбе с незаконным оборотом алкоголя провели специалисты министерства промышленности и торговли Приморья — во Владивостоке из магазина они изъяли из незаконного оборота более 400 литров спиртных напитков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«Из незаконного оборота в магазине на Сельской, 12 изъято 422 литра контрафактного алкоголя. В отношении владельца торговой точки возбуждено административное дело, ему грозит крупный денежный штраф», — пояснили специалисты.

В 2021 году в ходе подобных рейдов из незаконного оборота выведено 21 506 литров подобного спиртного. От алкогольных отравлений за год погибли более 90 приморцев.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ГИБДД в Туве с начала года пресекли факты перевозки около тонны контрафактного алкоголя.