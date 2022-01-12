Сеул, , 09:41 — REGNUM В 2021 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $227,6 млрд, что на 24% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Информационные технологии ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, показатель достиг рекордного уровня.

Как отметили в министерстве, данного показателя удалось достичь благодаря росту спроса на полупроводники, дисплеи и аккумуляторы.

В частности, экспорт полупроводников вырос на 28,4%, компьютеров и периферии — на 25%, мобильных телефонов — на 24,7%.

Объём поставок в Китай вырос на 23,8% и составил $107,5 млрд, во Вьетнам — на 18%, до $35,1 млрд, в США — на 26,6%, до $27,9 млрд.

Импорт информационно-коммуникационных технологий в Южную Корею составил $135 млрд. Профицит торгового баланса составил $92,6 млрд.