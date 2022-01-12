Уфа, , 09:45 — REGNUM Автоматы по утилизации ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок установят в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Пластиковые бутылки

Первые автоматы планируют установить в школах и торговых центрах Нефтекамска в начале 2022 года. Региональный оператор заказал десять таких фандоматов. Поставка аппаратов ожидается в январе.

Сообщается, что проект направлен на популяризацию раздельного сбора мусора среди несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к 2024 году в Башкирии намерены ликвидировать более 1,5 тысяч свалок.