Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Петербургские водители столкнулись с новой схемой мошенничества на платных парковках. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» («ГЦУП»).

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По словам очевидцев, припарковавших автомобиль в зоне платной парковки в центральной части города, на лобовом стекле под дворниками неизвестные оставили листовки, которые уведомляли о якобы допущенном нарушении правил парковки. Мошенники требовали оплатить штраф за нарушение в течение нескольких дней с помощью перевода на QIWI-кошелек.

В «ГЦУП» попросили водителей не реагировать на подобные схемы. Там отметили, что в случае, если правила парковки действительно были нарушены, то все данные и доказательства нарушения формируют административное правонарушение. Уведомление о нарушение приходит водителю в виде заказного письма или появляется в личном кабинете на портале Госуслуг.

Напомним, зона платной парковки расширилась в Петербурге с 1 декабря 2021 года. На сегодняшний день часовой тариф на парковку легковых автомобилей составляет 100 рублей, однако «ГЦУП» рассматривает и возможность введения поминутного тарифа.