Воронеж, , 09:39 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусом среди жителей в возрасте от 18 до 39 лет отмечен в Воронежской области за период с 6 по 11 января. Об этом на заседании оперативного штаба заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатель заболеваемости в этой группе населения за последние дни увеличился на 11,3%. Чаще всего болеют работники торговли, сельского хозяйства, сектора ЖКХ и работников транспортной сферы. Также за первую неделю января снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 44% по сравнению с предыдущей неделей, при этом эпидпорог остается превышен на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Александр Гусев сообщил о возобновлении активных проверок соблюдения действующих антиковидных мер, и не исключил ужесточения ограничений.