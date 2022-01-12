Луганск, 12 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 января рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах с украинской стороны применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также указывается, что были обстреляны населенные пункты Молодежное, Калиновка, Калиново и Голубовское.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что из-за подрыва на собственных минах около населенного пункта Авдеевка в Донбассе, который находится под контролем Киева, погибли два украинских силовика.