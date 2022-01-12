Москва, , 09:38 — REGNUM В международных рейтингах Москва улучшила позиции, сообщил 12 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Аналитики Financial Times в 2021 году отметили Москву в рейтинге крупнейших городов, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, в котором она вошла в топ-10. Кроме того, столица заняла 22 место в рейтинге глобальных городов будущего. Высокие оценки город получил по таким направлениям, как стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций, среда для бизнеса, транспорт, человеческий капитал и эффективность бюджетных расходов», — рассказал он.

В Индексе глобальных финансовых центров, составленного британской компанией Z/Yen, за последние два года Москва поднялась более чем на 20 позиций — с 71 места весной 2020 года до 50 места в сентябре 2021 года. В 2020 году Россия вошла в топ-10 стран — лидеров цифрового банкинга, также по данным BCG в 2020 году Россия заняла четвёртое место по темпам перехода на безналичные платежи.

Глобальный доклад о рейтингах финансовых технологий Global Fintech Rankings Report британского аналитического центра Findexable отнёс Москву на 18-е место среди 75 мировых городов и на пятое место в Европе.