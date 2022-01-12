Красноярск, 12 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Сезон охоты на косулю сибирскую, лося, марала, кабаргу и медведя завершился в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

В течение десяти дней охотникам необходимо сдать разрешения по месту их выдачи, уточнили в минэкологии.

На охоту на указанные виды животных в осенне-зимний сезон 2021−2022 года выдали более 1400 разрешений (504 — на лося, 97 — на марала, 261 — на косулю, 486 — на медведя, 64 — на кабаргу).

За несвоевременный возврат разрешений предусмотрена административная ответственность.

Читайте также: В Пензенской области выявили факты незаконной охоты на косуль